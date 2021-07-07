العمليات المشتركة تعلن توقيتاً جديداً لتطبيق حظر التجوال في بغداد

شفق نيوز / حددت قيادة العمليات المشتركة، يوم الأربعاء، توقيتاً جديداً لتطبيق حظر التجوال الجزئي في بغداد، وبقية محافظات العراق، عدا إقليم كوردستان.

وذكرت القيادة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن نائب قائد العمليات، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، وجه الوحدات والتشكيلات الأمنية كافة، بتطبيق الحظر الجزئي الساعة 12 من منتصف الليل في جميع المحافظات".

وكانت اللجنة العليا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العراق، قد أعلنت يوم الأربعاء، مجموعة قرارات تخص السياحة والتجمعات والامتحانات العامة، فيما حددت موعد حظر التجول الجزئي المفروض في بغداد والمحافظات كافة ليكون من 11 مساء ولغاية الساعة 5 صباحاً طيلة أيام الأسبوع.