سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العمليات المشتركة تعلن توقيتاً جديداً لتطبيق حظر التجوال في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-07-07T18:08:08+0000
العمليات المشتركة تعلن توقيتاً جديداً لتطبيق حظر التجوال في بغداد

شفق نيوز / حددت قيادة العمليات المشتركة، يوم الأربعاء، توقيتاً جديداً لتطبيق حظر التجوال الجزئي في بغداد، وبقية محافظات العراق، عدا إقليم كوردستان.

وذكرت القيادة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن نائب قائد العمليات، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، وجه الوحدات والتشكيلات الأمنية كافة، بتطبيق الحظر الجزئي الساعة 12 من منتصف الليل في جميع المحافظات".

وكانت اللجنة العليا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العراق، قد أعلنت يوم الأربعاء، مجموعة قرارات تخص السياحة والتجمعات والامتحانات العامة، فيما حددت موعد حظر التجول الجزئي المفروض في بغداد والمحافظات كافة ليكون من 11 مساء ولغاية الساعة 5 صباحاً طيلة أيام الأسبوع.

related

إغلاق الطرق والجسور وانتشار الأمن مع بدء سريان حظر التجوال في بغداد

Date: 2021-05-11 21:00:02
إغلاق الطرق والجسور وانتشار الأمن مع بدء سريان حظر التجوال في بغداد

بدء سريان حظر التجوال الشامل في بغداد والبصرة

Date: 2020-07-29 20:58:42
بدء سريان حظر التجوال الشامل في بغداد والبصرة

انتشار أمني كثيف لحماية مرقد ابو حنيفة في بغداد من دعوات "لتهديمه"

Date: 2021-06-12 11:37:25
انتشار أمني كثيف لحماية مرقد ابو حنيفة في بغداد من دعوات "لتهديمه"

اشتباكات بين متظاهرين وقوات امنية ببغداد

Date: 2020-10-26 09:48:43
اشتباكات بين متظاهرين وقوات امنية ببغداد

انفجار يهز منطقة الشعب في بغداد

Date: 2021-01-31 20:53:13
انفجار يهز منطقة الشعب في بغداد

القبض على "ابو هارون" جنوبي بغداد

Date: 2019-11-03 09:47:22
القبض على "ابو هارون" جنوبي بغداد

قوات أمنية تشرع في الانتشار وسط العاصمة بغداد

Date: 2021-06-26 20:28:49
قوات أمنية تشرع في الانتشار وسط العاصمة بغداد

انفجار عبوة ناسفة على عربة "همر" شمال بغداد

Date: 2020-10-14 17:20:21
انفجار عبوة ناسفة على عربة "همر" شمال بغداد