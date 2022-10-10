عمليات بغداد تعلن انتشاراً أمنياً وتوضح الأسباب

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن انتشار أمني في العاصمة، مشيرة إلى أن قطعاتها الأمنية تنفذ ممارسات تدريبية ضمن مختلف قواطع المسؤولية.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "القطعات الأمنية العاملة بأمرة قيادتنا تستمر بالانتشار ومسك الأرض ضمن مختلف قواطع المسؤولية"، موضحة أن ذلك يأتي "تنفيذاً لتوجيهات المراجع العسكرية العليا وبإشراف ومتابعة الفريق الركن قائد عمليات بغداد، وبهدف تعزيز الامن والاستقرار في العاصمة".

وبينت أن "اللواء نائب قائد المقر المتقدم لعمليات بغداد/الكرخ تفقد القطعات المنتشرة على جسر السنك، ضمن الممارسات الأمنية التدريبية التي تجريها القطعات لمتابعة الجاهزية القتالية للمقاتلين لتنفيذ الواجبات الموكلة إليهم بالدقة والسرعة المطلوبة ومنع من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين".

من جانبهم، شكا مواطنون من زخم مروري شديد أصاب طرق العاصمة الرئيسية، فضلا عن السيطرات الخارجية، ما تسبب شلل في حركة السير في عموم بغداد.