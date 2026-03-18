عمليات بغداد تعلن انتشاراً أمنياً واسعاً لتأمين البعثات والسيطرة على الأوضاع

شفق نيوز- بغداد

أكدت قيادات أمنية عراقية، خلال "جلسة حوارية" عقدت الاربعاء في بغداد وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، استقرار الوضع الأمني في العاصمة، مع اتخاذ إجراءات ميدانية لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن إن الجهات الأمنية حريصة على دعم عمل الإعلاميين وتوفير الظروف المناسبة لنقل الأحداث "بحيادية تامة".

وأكد معن أن "البعثات الدبلوماسية في أمان"، مشيراً إلى أنه "لا خوف على السجون، ولا سيما سجن بغداد المركزي".

فيما أوضح قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة أن الإجراءات المتخذة تركزت على انتشار القطعات وتأمين الأماكن الحيوية وحماية البعثات الدبلوماسية، مؤكداً أن "بغداد تنعم بالأمن والأمان"، وأن جميع الأحداث التي حصلت "مسيطر عليها".

من جانبه، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية العقيد عباس البهادلي أن الوزارة ماضية في تقديم الأمن، مشيراً إلى تأمين المقرات والبعثات الدبلوماسية والفنادق الخاصة بضيوف العراق، إضافة إلى تأمين السجون والمراكز الإصلاحية بشكل كامل.

بدوره، وصف الناطق باسم القائد العام صباح النعمان الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات الأمنية، ولا سيما الحشد الشعبي، بأنها "غادرة وجبانة ومرفوضة"، مشيراً إلى أن العراق يحتفظ بحقه القانوني والدستوري إزاء ما تعرضت له القوات المسلحة.

وأكد النعمان أن الحشد الشعبي قوة أمنية تعمل بأمر القائد العام، وأن الاعتداء عليها يُعد اعتداءً على الدولة العراقية، مشدداً على اللجوء إلى المسارات القانونية.