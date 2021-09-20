عمليات بغداد تعلن السيطرة على نزاع "الكمالية" وتتوعد "المعتدين"

شفق نيوز/ أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم بهجت، يوم الاثنين، السيطرة على النزاع المندلع بين عشيرتي "شمّر وعكيل" في منطقة الكمالية شرقي العاصمة بغداد.

وقال بهجت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع في منطقة الكمالية مسيطر عليه وأن القوات الأمنية تفرض الأمن في المنطقة".

وتابع، "سوف نعتقل أي شخص يعتدي على أمن المواطنين".

بدوره أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "عشرات الدوريات من شرطة بغداد والشرطة الاتحادية تملأ منطقة الكمالية".

واضاف أن "هناك تجوالاً مستمراً في المنطقة لقائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة وقائد الفرقة الاولى شرطة اتحادية".

وأكد أن "الوضع جيد جدا في المنطقة وكل ماينشر في مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح".

وأفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بوقوع نزاع عشائري مسلح بين عشيرتي شمر وعكيل في العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "عشيرة شمّر هاجمت فجر اليوم، منازل لعشيرة عكيل ضمن منطقة الكمالية شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف أن "الهجوم استخدمت فيه أسلحة خفيفة ومتوسطة، وذلك على خلفية مقتل اثنين من شمر".