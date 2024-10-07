عمليات بغداد تعتقل 20 متهما في جانبي الكرخ والرصافة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الاثنين، عن اعتقال 20 متهما، بينهم عصابة مختصة بالسرقة" وآخرين أطراف مشاجرات، وضبطت اسلحة واعتدة في جانبي الكرخ الرصافة.

وقالت القيادة في بيان ورد وكالة شفق نيوز، إن "قطعاتنا الأمنية في الفرقة الآلية، الخامسة/ شرطة اتحادية بالاشتراك مع الأجهزة والوكالات الاستخبارية، ومن خلال اجراء الممارسات الأمنية وتسيير الدوريات وتكثيف الجهود الاستخبارية ونصب السيطرات المفاجئة الوقتية من اعتقال 20 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة".

وبينت أن من "بين المعتقلين عصابة "للسرقة" مكونة من شخصين اثنين وآخرين أطراف مشاجرات"، مشيرة إلى أنه "تم ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة خلال الشروع بعمليات البحث والتفتيش ضمن مناطق (الرشيد، حي الجهاد، حي الصحة، ابو دشير، الشعب، حي طارق، حي البساتين، حي النصر) في جانبي الكرخ والرصافة".

ولفتت القيادة إلى أنه "تم تسليم المتهمين مع المضبوطات الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".