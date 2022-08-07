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عمليات بغداد تعتقل 10 متهمين بينهم ثلاثة إرهابيين وتضبط سلاحاً كاتماً للصوت وعبوة لاصقة

Category: أمـن

Date: 2022-08-07T09:14:59+0000
عمليات بغداد تعتقل 10 متهمين بينهم ثلاثة إرهابيين وتضبط سلاحاً كاتماً للصوت وعبوة لاصقة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الأحد، إلقاء القبض على عشرة متهمين بينهم ثلاثة إرهابيين، وضبط أسلحة كاتمة للصوت بحوزتهم.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "خلال تنفيذ أوامر القبض القضائية وواجبات البحث والتفتيش وتكثيف الجهود الاستخبارية، بالتنسيق والمتابعة مع مدير قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد، تم إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة 1/4 إرهاب، بعد رصد تواجدهم في منطقة العامرية من قبل قوة من لواء المشاة ٢٧ وضبطت بحوزتهما بندقيتين مع مسدس وجهاز كاتم للصوت وعبوة لاصقة".

وأضافت أن "قوة من فوج طوارئ بغداد الحادي عشر اعتقلت متهماً مطلوب وفق المادة 1/4 ارهاب متواجد ضمن قاطع مسؤوليتها"، مشيرة إلى أن "آمرية سيطرة ابي غريب اعتقلت ثلاثة متهمين بالقتل والخطف والسرقة، بعد تدقيق أسمائهم في قاعدة بيانات المطلوبين ضمن مناطق غربي بغداد".

وأشارت قيادة بغداد إلى أن "قوة من اللواء ٢٥ في فرقة المشاة السابعة عشر وبالاشتراك مع مفرزة من مكافحة اجرام بغداد/ الدورة اعتقلت ثلاثة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة خلال تنفيذها لواجباتها الاعتيادية ضمن منطقة البوعيثة، وحي المخابرات في قاطع الكرخ"، مضيفة أنه "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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