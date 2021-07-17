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عمليات بغداد تعتقل مجموعة مسلحة اعتدت على مستشفى وسط العاصمة

Category: أمـن

Date: 2021-07-17T18:01:00+0000
عمليات بغداد تعتقل مجموعة مسلحة اعتدت على مستشفى وسط العاصمة

شفق نيوز/ اعتقلت قيادة عمليات بغداد، يوم السبت، مجموعة مسلحة أعتدت على احد المستشفيات وسط العاصمة.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من قيادة عمليات بغداد ، القت القبض على مجموعة مسلحة قامت بالاعتداء على بعض كوادر مستشفى الكندي في العاصمة بغداد".

واشارت الى "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم وايداعهم التوقيف".

من جانبه قال مصدر أمني، إن "شخصاً مصاباً بفيروس كورونا، توفي في مستشفى الكندي، واولاده اعتدوا على الاطباء وعلى شرطة حماية المنشات".

واضاف، أن "شرطة بغداد ممثلة بشرطة باب الشيخ وفوج الطوارئ السادس وشرطة النجدة تدخلت والقت القبض على 7 من المعتدين واحالتهم الى القضاء".

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