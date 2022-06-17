عمليات بغداد تعتقل متهمين بـ"إرهاب الاحياء السكنية" وتحبط "دگات عشائرية" بشطري العاصمة

شفق نيوز/ أحبطت قيادة عمليات بغداد، يوم الجمعة، عدد من "الدگات العشائرية" بجانبي الكرخ والرصافة واعتقال عدد من مرتكبيها فضلا عن ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة التي بحوزتهم.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قطعاتنا الأمنية في قيادة عمليات بغداد تستمر بملاحقة الخارجين على القانون ومرتكبي الدكات العشائرية "ارهاب الاحياء السكنية" وذلك للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها وردعها بشكل فوري وسريع بالتنسيق والمتابعة مع مدير قسم استخبارات وأمن/القيادة والتي أثمرت عن إلقاء القبض على 11 متهماً وفق المادة 4/2 إرهاب (جرائم الدگة العشائرية) هم اطراف نزاعات، فضلاً عن إحباط عدد من محاولات للدكة العشائرية ومصادرة الاسلحة والاعتدة غير المرخصة التي بحوزتهم وذلك ضمن مناطق (الحرية، السيدية، الفضيلية) بجانبي الكرخ والرصافة".

وأشارت الى "إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".