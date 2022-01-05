عمليات بغداد تعتقل عصابة لتجارة المخدرات بحوزتها 10 كغم من الكريستال

شفق نيوز / أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الأربعاء، اعتقال عصابة لتجارة وترويج المخدرات، ضبط بحوزتها 10 كغم من مادة "الكرستال".

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القطعات الأمنية في قيادة العمليات، وبعملية نوعية وجهد استخباري مميز وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد، وتعاون المواطنين، سهلت على قوة من اللواء (44) فرقة المشاة الحادية عشرة، وبالاشتراك مع مفرزة من جهاز المخابرات العراقي/ مكتب (الشعب والأعظمية) اعتقال عصابة للاتجار بالمواد المخدرة مكونة من ثلاثة متهمين يستقلون عجلتين (بيك آب، النترا)".

وأضافت أن "ذلك جاء بعد كمين محكم نُصب لهم في منطقة (حي اور) شرقي بغداد"، مشيرة إلى أن "القوة ضبطت بحوزة المعتقلين (10 كيلوغرام) من مادة الكرستال الناعم، مع (500غرام) كرستال خشن، و(200) حبة مخدرة، وأجهزة تعاطي مع ميزانين إلكترونيين، وتم إحالة المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة، لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

يشار إلى أن قيادة عمليات بغداد وبتظافر جهود الاجهزة الاستخبارية، مستمرة بتفكيك شبكات ترويج المخدرات وعصابات الشر والجريمة المنظمة التي تريد المساس بالأمن والسلم المجتمعي، والقضاء على الطاقات الشبابية.