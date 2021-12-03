عمليات بغداد تطيح بـ14 مطلوباً بينهم "إرهابي" وتضبط اسلحة ومواد مخدرة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الجمعة، القبض على 14 مطلوباً بينهم "إرهابي" وضبط اسلحة واعتدة ومواد مخدرة.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من كتيبة استطلاع فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من القاء القبض على متهم وفق المادة ٤/١ ارهاب في سيطرة الراشدية والمطلوب الى مكافحة (اجرام الدبس)في كركوك".

واوضحت ان "قوة من اللواء الثالث والعشرون فرقة المشاة السابعة عشر نفذت واجب بحث وتفتيش واستطلاع مسلح تم خلاله ضبط كدس للاعتدة يحتوي على قنبرة هاون عيار ٦٠ عدد (١٠)قنبرة ، ورمانة ضد الدروع عدد(٢) من مخلفات داعش الارهابي في منطقة شاخة /١ جنوب بغداد".

في حين تمكنت المفارز المشتركة في قيادة العمليات من القاء القبض على (١٣) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم تجار ومتعاطي للمواد المخدرة وتم ضبط :(١١) بندقية مختلفة ومخازن للاعتدة عدد(٣٣) مخزن مختلف مع (١١١٢)اطلاقة عتاد مختلفة و(٩ملم ، ٧ غم ) من مادة الكريستال المخدرة مع (٢.٥٠ غم و سكارة من مادة الحشيشة )، مع ميزان الكتروني عدد(٤) وجهاز تعاطي عدد(٢) زائداً كمية من الحبوب المخدرة".

ولفتت الخلية الى "احالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم العادل".