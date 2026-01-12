عمليات بغداد تطلق "بطاقة الوعي الأمني" وتصدر 15 توجيهاً لزائري الزيارة الرجبية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الاثنين، إطلاق ما أسمته "بطاقة الوعي الأمني"، متضمنة 15 توجيهاً للزائرين المشاركين في الزيارة الرجبية المقامة حالياً في العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان، إنها تدعو الزائرين وأصحاب الهيئات والمواكب الحسينية إلى الالتزام بالوصايا والإرشادات الأمنية حفاظاً على أمنهم وسلامتهم.

وأكدت قيادة عمليات بغداد أن القوات الأمنية بجميع صنوفها وُجدت لحماية الزائرين، مشددة على أن التعاون معها واجب أساسي، مع ضرورة الحفاظ على انسيابية حركة العجلات والأشخاص، وعدم نصب المواكب أو تقديم الخدمات في نهر الطريق أو على الجزرات الوسطية.

وتضمنت التوجيهات التحذير من تناول الأطعمة والمشروبات من أشخاص غير معروفين، والدعوة إلى الحفاظ على الهدوء وفسح المجال أمام الأجهزة الأمنية عند حدوث أي طارئ، إضافة إلى عدم التدافع عند مداخل الأماكن المقدسة أو المصاعد أو عجلات نقل الزائرين.

كما دعت القيادة إلى الالتزام بالسير في الطرق المؤمنة حصراً، وعدم تصديق الإشاعات أو الترويج لها، وإبلاغ الأجهزة الأمنية عن أي عناصر مشبوهة أو أجسام غريبة، مع التأكيد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من قبل أصحاب المواكب أثناء الطبخ والتعامل الآمن مع أسطوانات الغاز.

وشددت التوجيهات على تجنب خزن الوقود داخل المواكب أو السرادق، مهما كانت كمياته، وإبعاد مصادر النار عن الخيام، والانتباه إلى التوصيلات الكهربائية والعزل الجيد، ونصب المولدات والعاكسات الكهربائية في أماكن آمنة وبعيدة عن المواطنين.

كما أكدت قيادة عمليات بغداد أهمية عدم لمس الأشياء الغريبة والإبلاغ عنها فوراً، وتأمين مطافئ الحريق داخل المواكب، وفسح المجال لعجلات الدفاع المدني والطوارئ لأداء واجباتها.

ودعت القيادة الزائرين إلى الاتصال بالخط الساخن (911) أو الخطوط الخاصة بقيادة عمليات بغداد (07901936378 / 07717752552) من أي هاتف محمول عند حدوث أي طارئ.

هذا وقررت السلطات تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل 15 كانون الثاني/يناير 2026 في بغداد وكربلاء بمناسبة ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم.

ويُحيي عشرات الآلاف من الزائرين الشيعة، في الخامس والعشرين من شهر رجب من كل عام هجري، ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم، سابع أئمة أهل البيت لدى الشيعة الإمامية، حيث تتضمن المراسم الدينية السير على الأقدام من مناطق مختلفة في بغداد وبعض المحافظات القريبة باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة، حيث مرقد الإمام.

وكانت العتبة الكاظمية قد أعلنت، خلال الزيارة الرجبية في مطلع العام الماضي 2025، عن مشاركة 14 مليون زائر في مراسم الزيارة، فيما أكدت قيادة عمليات بغداد آنذاك نجاح الخطة الأمنية الخاصة بتأمين المناسبة.