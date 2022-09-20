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عمليات بغداد تتعهد بإجراءات قانونية بحق من تورط في قتل "زينب"

Category: أمـن

Date: 2022-09-20T16:38:09+0000
عمليات بغداد تتعهد بإجراءات قانونية بحق من تورط في قتل "زينب"

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق بحادثة مقتل فتاة عراقية اثناء تمرين للقوات الأمريكية غربي العاصمة، متعهدة بإجراءات قانونية بحق من تورط في  الحادثة.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة عمليات بغداد فتحت تحقيقا في حادثة وفاة إحدى الفتيات المرحومة ( زينب عصام ماجد ) منذ يوم وقوعه في قضاء ابو غريب غربي العاصمة والتي أصيبت بإطلاق نار عشوائي".

وأضافت، ان "الجهات المختصة المشرفة على مجريات سير هذا التحقيق ستعلن للرأي العام أسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذا الحادث".

وتداولت وسائل إعلام محلية ومنصات خبرية مقربة من الفصائل العراقية خبراً يفيد بمقتل فتاة تدعى "زينب عصام ماجد الخزعلي" برصاص القوات الامريكية في منطقة ابو غريب قرب مطار بغداد بسبب الرمي العشوائي في ميدان الرماية التابع للقوات الأمريكية.

وطالب الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، بإجراء تحقيق فوري وعاجل، بحادثة استشهاد الشابة (زينب عصام) ذات الخمسة عشر ربيعاً، والتي استشهدت برصاص القوات الأمريكية".

وأضاف، "نطالب الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بتقديم تقرير مفصل يعرض للشعب العراقي، يشـرح تداعيات هذه الحادثة الجبانة، وكيـف لقاعدة عسكرية أن تتواجد على الأرض العراقية في مخالفة صريحة للدستور العراقي، وخرق فاضـح للسيادة العراقيـة، وكيف تقوم بإطلاق نار حـي بحجـة التدريـب وسط الأحياء السكنية، وبـدون سواتر حاجـزة أو أماكن مخصصة للتدريب، تمنع وصول النيران إلى منازل المواطنين".

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