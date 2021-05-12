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عمليات بغداد تتخذ إجراءات مشددة لتطبيق حظر التجوال

Category: أمـن

Date: 2021-05-12T15:39:16+0000
عمليات بغداد تتخذ إجراءات مشددة لتطبيق حظر التجوال

شفق نيوز/ اتخذت قيادة عمليات بغداد، يوم الاربعاء، إجراءات مشددة لتطبيق حظر التجوال، مشيرة الى عدم التزام السيطرات الخارجية باجراءات حظر التجوال بصورة صحيحة عدا سيطرة الصقور.

ووجهت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "جميع السيرات بنسب مئوية للعجلات القادمة من المحافظات باتجاه بغداد ولم يتم السماح لها كلا حسب قاطع المسؤولية".

واوضحت أن "القطع من قبل الفرقة السادسة يكون من سيطرة الشهيد الصادق وسيطرة التحدي وسيطرة ٣٠، والفرقة ١٧ يكون القطع من سيطرة الصقور وسيطرة عراق ومن الحدود الفاصلة مع محافظة بابل بموازات محيط بغداد الامني على الطريق السريع".

وتابعت أن "الفرقة 11 يكون القطع قبل سيطرة الراشدية قرية النور وسيطرة السعادة، والفرقة الاولى يكون القطع من سيطرة اللج وسيطرة جكور وسيطرة معامل الطابوق".

واشارت الى "تزويد القيادة بموقف بالعجلات المكدسة وتتحمل جميع مقرات القيادات مسؤولية تنفيذ ماورد".

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