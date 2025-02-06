عمليات بغداد: الإطاحة بـ"إرهابي" بعد استدراجه من إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الخميس، الإطاحة بـ"إرهابي" بعد استدراجه من إقليم كوردستان لكمين محكم في إحدى مناطق العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بهدف ملاحقة ما تبقى من العناصر الارهابية (المنهزمة) والقاء القبض عليهم، تواصل قطعاتنا الأمنية وبجهد استخباري مميز لخلية (مكافحة الخطف) قسم الاستخبارات والأمن/قيادتنا وبتنسيق عالي المستوى مع الوكالات والاجهزة الامنية الساندة، من إلقاء القبض على مطلوب وفق المادة 4/1 ارهاب بعد استدراجه من (إقليم كوردستان) لكمين محكم نصبه له واعتقاله في احدى مناطق العاصمة".

وأشارت إلى أن "الإرهابي تم تسليمه الى جهة الطلب لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".