عمليات بحث عن السلاح في مناطق ببغداد

شفق نيوز/ أطلقت القوات الأمنية يوم الجمعة عمليات تفتيش عن الاسلحة من قبل الجيش للدور السكنية في العاصمة بغداد.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن منطقة الكرادة داخل يتم تفتيش المنازل فيها، بالإضافة إلى بعض المناطق المحيطة بالمنطقة الخضراء.

وتجري العملية بحثاً عن الاسلحة الخفيفة والمتوسطة في مناطق الجادرية، كرادة داخل وخارج، العرصات، كمب سارة، البتاوين، الزعفرانية.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز إن "اي منطقة تتوفر عنها معلومات استخبارية بوجود مستودعات او أكداس الاسلحة يجب جعلها خالية من العجلات المسلحة وفرض سلطة القانون".

وحثت التوجيهات الامنية الاجهزة الامنية والاستخبارية على "ضرورة معرفة النوايا المستقبلية للاطراف المتنازعة سياسياً، لوضع الحلول والمعالجات لمنع تطور المواقف التي تؤثر على امن الشارع العراقي".

كما طالبت القيادة الأمنية بـ"تفعيل الجهد الاستخباري وتسخير المصادر البشرية".