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عمليات الأنبار تنفذ عملية دهم وتفتيش شرقي المحافظة

Category: أمـن

Date: 2021-04-26T08:32:51+0000
عمليات الأنبار تنفذ عملية دهم وتفتيش شرقي المحافظة

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول في قيادة عمليات محافظة الانبار، اليوم الاثنين، بتنفيذ عملية دهم وتفتيش وتدقيق بيانات سكان مناطق شرق الأنبار، للبحث عن مطلوبين".

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "العملية نفذت بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود عدد من الأسماء المطلوبة للقضاء".

وأضاف المصدر، أن "العملية شملت كل من قضاء العامرية وناحية الخيرات التابعة لقضاء الكرمة، ومنطقة ذراع دجلة، وتدقيق بيانات ساكني تلك المناطق".

وأشار المصدر، إلى أن "هناك دراسة حول إمكانية تزويد هذه المناطق بابراج وكاميرات مراقبة حرارية، بهدف مراقبة أي تحرك من شأنه زعزعة استقرار الأمن، فضلا على تنفيذ عملية صيانة الكاميرات المعطلة على الطريق الدولي السريع".

وتابع المصدر، أن "العملية جاءت أيضا بهدف البحث عن مخابئ ومضافات لتنظيم داعش، فضلا عن تأمين هذه المناطق، والتأكد من خلوها من خلايا تنظيم داعش".

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