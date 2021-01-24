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عمليات الأنبار تعلن اعتقال 18 متهماً بينهم "إرهابيون" وتدمير 3 مضافات

Category: أمـن

Date: 2021-01-24T08:49:49+0000
عمليات الأنبار تعلن اعتقال 18 متهماً بينهم "إرهابيون" وتدمير 3 مضافات

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات الانبار، يوم الاحد، عن اعتقال 18 متهما بينهم 8 إرهابيين والعثور على 3 مضافات وتدميرها.

وقال قائد العمليات اللواء الركن ناصر الغنام، في بيان اليوم، إن القطعات العسكرية "أكملت عملية ضمن قاطع العمليات اشتركت بها وحدات من الفرقة 1 والفرقة 10 ولواء المغاوير واثمرت عن اعتقال 8 إرهابيين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب و10 متهمين بمواد المخدرات".

واشار الى "العثور على 3 مضافات وتدميرها بعد ان تم استهدافها من قبل القوات المنقولة بالطائرات السمتية (المروحية) في عمق صحراء الانبار".

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