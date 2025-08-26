عمليات الجزيرة تعلق على "قصف جوي" أمريكي في الانبار

شفق نيوز- الانبار

نفى قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء كثير عبدالرحمن، يوم الثلاثاء، صحة الأنباء التي تحدثت عن قصف جوي نفذته القوات الأميركية في صحراء الأنبار الغربية، مؤكداً أن ما جرى تداوله لا أساس له من الصحة.

وقال عبد الرحمن، لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع الأمني في صحراء الأنبار الغربية والقواطع المحيطة بقاعدة عين الأسد مستقر وتحت السيطرة الكاملة للقوات الأمنية العراقية"، مبيناً أن "الأنباء التي تزعم وقوع قصف جوي أو استهداف لمواقع عسكرية أو سكنية عارية تماماً عن الصحة ولم تُسجّل أي تحركات أو حوادث من هذا النوع".

وأضاف أن "القيادات الأمنية في قاطع الجزيرة والبادية تتابع ميدانياً التطورات كافة، وتقوم بعمليات رصد دقيقة عبر التنسيق مع مختلف الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة"، لافتاً إلى أن "أي حادث أمني يجري توثيقه بشكل رسمي ويُعلن من خلال المصادر المعتمدة".

وشدد قائد العمليات على ضرورة "توخي الدقة في نقل الأخبار الأمنية وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تستهدف إثارة الرأي العام وبث القلق بين المواطنين"، داعياً وسائل الإعلام إلى "الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المخولة قبل تداول أي معلومة تتعلق بالملف الأمني".