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عمليات البصرة تفكك "أكبر" عصابة لتجارة المخدرات بحوزتها قرابة 200 ألف حبة

Category: أمـن

Date: 2022-03-26T18:37:21+0000
عمليات البصرة تفكك "أكبر" عصابة لتجارة المخدرات بحوزتها قرابة 200 ألف حبة

شفق نيوز/ أعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي، يوم السبت، الإطاحة بـ"أكبر" عصابة لتجارة المخدرات وبحوزتها قرابة 200 ألف حبة.

وقال الماجدي لوكالة شفق نيوز، إن "قواتنا بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني تمكنت من القاء القبض على اكبر عصابة لتجارة المخدرات في البصرة مؤلفة من ثلاثة أفراد".

وأضاف، أنه "تم اعتقال العصابة بعد استدراج احد اعضائها واعتقاله يوم امس، فيما تم اعتقال العنصرين الآخرين اليوم".

ولفت الماجدي الى "ضبط 192 الف حبة مخدرة بحوزة العصابة، وتمت إحالة أفرادها للجهات التحقيقية المختصة".

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