عمليات البصرة تحكم قبضتها لحماية الانتخابات وتعزز الأمن في مناطق النزاع العشائري

شفق نيوز/ أكدت قيادة عمليات البصرة، يوم الخميس، إتمام استعدادها الكامل لحماية مراكز الاقتراع في المحافظة في يوميّ التصويت الخاص والعام.

وقال قائد العمليات اللواء علي الماجدي، في تصريح لوكالة شفق نيوز "تم نشر القوات الأمنية حول مراكز الاقتراع البالغ عددها 514 مركزاً للتصويت العام و38 مركزاً للتصويت الخاص".

وبين ان "الخطة الأمنية لحماية الانتخابات تشارك فيها قوات الجيش والشرطة الاتحادية وشرطة الحدود والقطاعات البحرية وطيران الجيش وآمرية المواقع".

وأوضح أن "الخطة تتضمن نشر ثلاثة أطواق أمنية حول المراكز الانتخابية، الطوق الأول من قوة حماية المنشآت وموقعهم داخل المركز، والطوق الثاني من الشرطة، والثالث لقوات الجيش".

وأشار الماجدي إلى أن "العمل الاستخباراتي سيحدد ماذا كان هناك خروقاً أمنياً أم لا، ولغاية الآن لم نسجل أي خرق أو تهديد أمني للمراكز الانتخابية"، مضيفاً "اليوم تم نقل صناديق الاقتراع للتصويت الخاص من المخازن إلى المدارس التي تم تحديدها كمراكز انتخابية".

وأكد أنه "تمت السيطرة بشكل كامل على المناطق التي تشهد بين وقت وآخر نزاعات عشائرية في شمال البصرة، وكذلك هناك مركز اقتراع واحد يقع في منطقة حدودية مع محافظة ذي قار تشهد نزاعات عشائرية وتم رفده بقوة إضافية لتأمينه".

وفي وقت سابق اليوم، قالت الناطق باسم المفوضية، جمانة الغلاي، لوكالة شفق نيوز، ان "مليوناً و75 ألفاً و727 منتسبا من الصنوف الأمنية والعسكرية المختلفة".

وبينت ان "عدد النازحين المشمولين بالتصويت الخاص بلغ 120 ألفاً و126 نازحاً، أما نزلاء السجون فسيشارك 676 نزيلاً للإدلاء بأصواتهم".

واوضحت الغلاي ان "القوات الامنية والعسكرية خُصص لها 595 مركزاً انتخابياً تضم 2584 محطة انتخابية في عموم العراق لضمان انسيابية التصويت وعدم التزاحم، فيما خُصص للنازحين 86 مركزاً تضم 309 محطات موزعة على 27 مخيماً للنازحين، أما نزلاء السجون فلديهم 6 محطات انتخابية موزعة بواقع 2 في السليمانية، ومحطة واحدة في اربيل، واخرى في دهوك، ومثلها في المثنى وواسط".

ويجري يوم غد الجمعة الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية المبكرة، فيما سيكون التصويت العام يوم الأحد المقبل العاشر من الشهر الجاري.