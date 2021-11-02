عمليات ابتزاز واطلاق نار تدفع السلطات العراقية لمزيد من الحماية حول حقول للنفط

شفق نيوز/ وجّه قائد شرطة محافظة ميسان و المنشآت اللواء حسن هاشم السراي بنشر قوة اضافية لشركة بتروجاينا الصينية من أجل حماية الحقول النفطية والكوادر العاملة في داخل الشركة وخارجها، وفقا لبيان صادر عن شرطة المحافظة اليوم الثلاثاء.

بدوره عزا مصدر أمني في محافظة ميسان لوكالة شفق نيوز، سبب هذا التوجيه "إلى وجود عمليات ابتزاز للشركة من قبل المحيطين بها من رجال العشائر وبعض المتنفذين، فضلا عن تعرض عدد من العجلات العائدة للشركة إلى إطلاق نار بشكل شبه يومي من قبل مجهولين.

وشركة بتروجاينا الصينية فازت بإحدى جولات التراخيص النفطية العام 2009، وتصدر حاليا من الحقل الذي تستخدمه في محافظة ميسان 500 ألف برميل نفطي يوميا.