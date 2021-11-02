سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

عمليات ابتزاز واطلاق نار تدفع السلطات العراقية لمزيد من الحماية حول حقول للنفط

Category: أمـن

Date: 2021-11-02T08:27:53+0000
عمليات ابتزاز واطلاق نار تدفع السلطات العراقية لمزيد من الحماية حول حقول للنفط

شفق نيوز/ وجّه قائد شرطة محافظة ميسان و المنشآت اللواء حسن هاشم السراي بنشر قوة اضافية لشركة بتروجاينا الصينية من أجل حماية الحقول النفطية والكوادر العاملة في داخل الشركة وخارجها، وفقا لبيان صادر عن شرطة المحافظة اليوم الثلاثاء.

بدوره عزا مصدر أمني في محافظة ميسان لوكالة شفق نيوز، سبب هذا التوجيه "إلى وجود عمليات ابتزاز للشركة من قبل المحيطين بها من رجال العشائر وبعض المتنفذين، فضلا عن تعرض عدد من العجلات العائدة للشركة إلى إطلاق نار بشكل شبه يومي من قبل مجهولين.

وشركة بتروجاينا الصينية فازت بإحدى جولات التراخيص النفطية العام 2009، وتصدر حاليا من الحقل الذي تستخدمه في محافظة ميسان 500 ألف برميل نفطي يوميا.

related

شرطة ميسان تتراجع عن بيانها بشأن اعتقال قاتل جاسب الهليجي

Date: 2021-03-10 20:11:36
شرطة ميسان تتراجع عن بيانها بشأن اعتقال قاتل جاسب الهليجي

خلال 24 ساعة.. شرطة ميسان تفك شفرة جريمة قتل رجل أمن غامضة

Date: 2021-03-21 13:08:02
خلال 24 ساعة.. شرطة ميسان تفك شفرة جريمة قتل رجل أمن غامضة

بعد ساعات من الجريمة.. الإطاحة بعصابة خطفت وقتلت شاباً في ميسان

Date: 2021-05-08 18:41:56
بعد ساعات من الجريمة.. الإطاحة بعصابة خطفت وقتلت شاباً في ميسان

الإطاحة بـ3 متهمين بالإرهاب جنوبي العراق

Date: 2021-05-24 20:28:31
الإطاحة بـ3 متهمين بالإرهاب جنوبي العراق

ميسان.. القبض على 4 مطلوبين بعد تبادل إطلاق نار مع القوات الأمنية

Date: 2021-07-01 18:13:12
ميسان.. القبض على 4 مطلوبين بعد تبادل إطلاق نار مع القوات الأمنية

شرطة ميسان: قوة ضاربة تردع مسلحي عشيرة "بني كعب"

Date: 2021-07-13 12:48:18
شرطة ميسان: قوة ضاربة تردع مسلحي عشيرة "بني كعب"

بعد استعراض مسلح لعشائر بني كعب: إنهاء تكليف قائد شرطة ميسان

Date: 2021-07-13 14:41:48
بعد استعراض مسلح لعشائر بني كعب: إنهاء تكليف قائد شرطة ميسان

ديالى تضبط نفقاً سرياً للمتفجرات وشرطة ميسان تحسم الجدل بمقتل احد منتسبيها

Date: 2020-10-16 10:29:25
ديالى تضبط نفقاً سرياً للمتفجرات وشرطة ميسان تحسم الجدل بمقتل احد منتسبيها