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عمال يعثرون على جثة طفلة في السابعة من العمر داخل بناية بالموصل .. صورة

Category: أمـن

Date: 2021-05-12T11:21:02+0000
عمال يعثرون على جثة طفلة في السابعة من العمر داخل بناية بالموصل .. صورة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء بأن عمال كهرباء عثروا على جثة طفلة لايتجاوز عمرها 7 سنوات متفسخة في داخل أحدى الأبنية المتروكة بعد مرور عدة أيام على اختفائها في حي الاصلاح الزراعي بالجانب الايمن من مدينة الموصل. 

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الطفلة فقدت في يوم 5/5 وبحث ذووها عنها كثيراً لكن دون فائدة حتى عُثرت على جثتها قبل قليل وهي متفسخة بعد مرور أيام على وفاتها .

هذا وقد فتحت الشرطة المحلية تحقيقاً في الموضوع ويرجح أنها قد ماتت بفعل فاعل لكن التقرير النهائي للطب العدلي سيحسم الأمر فيما اذا كانت قد تعرضت لإعتداء جنسي أو أي سبب آخر كان من شأنه أن يخطف حياتها، وفقا لمراسل وكالتنا.

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