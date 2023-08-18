أعمال عنف وشغب في دار لتأهيل الإناث المشردات في بغداد واعتقال مجموعة منهن

شفق نيوز/ أفادت الشرطة العراقية، يوم الجمعة، بإندلاع أعمال عنف وشغب في دار خيّرية لإعادة تأهيل الإناث المشردات تشرف عليه الحكومة الاتحادية وذلك في العاصمة بغداد.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة شفق نيوز، إن معلومات وردت إلى القوات الأمنية بوجود حادث أعمال شغب داخل دار تأهيل الاناث المشردات ضمن منطقة الصليخ في بغداد.

وأضاف أنه، تم التوجه الى منطقة الحادث وتبين قيام بعض المشردات بتكسير الزجاج والأثاث وأعمال شغب داخل الدار، مشيرا إلى اعتقال 6 فتيات بأعمار مختلفة و نقلهن إلى أحد المراكز القريبة لإتخاذ إجراء أصولي بحقن.