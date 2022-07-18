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"إرهاب" يستهدف كابلات الانترنت قرب مقر للمخابرات جنوبي العراق.. صور

Category: أمـن

Date: 2022-07-18T11:27:36+0000
"إرهاب" يستهدف كابلات الانترنت قرب مقر للمخابرات جنوبي العراق.. صور

شفق نيوز/ أفادت شركة "ايرثلنك" التي تنفذ مشروعاً للإنترنت في العراق، اليوم الاثنين، بأن أعمالاً "إرهابية" استهدفت كابلات ضوئية قرب مقر للمخابرات جنوبي البلاد.

وقالت الشركة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مجموعة إرهابية في محافظة ذي قار أقدمت على قطع كابلات المشروع الوطني للإنترنت في محاولة منها لإيقاف إيصال خدمة الإنترنت إلى المواطنين.

وبينت أنه في الساعة 12:30 من الليل قطعت مجموعة إرهابية كابلات المشروع الوطني للإنترنت بالقرب من مبنى القائممقامية ودائرة المخابرات في المحافظة.

وأكدت شركة ايرثلنك التي تنفذ المشروع الوطني للإنترنت، أن هذه الأعمال الإرهابية  تهدف إلى الإضرار بالبنية التحتية، ومنع حصول المستخدمين على الخدمة لأغراض وضعتها هذه الجماعات التي قطعت الكابلات.

ودعت شركة (إيرثلنك) القوات الأمنية إلى ملاحقة الجماعات الإرهابية التي تسعى دائماً لتهديد الاستثمار في مجال الاتصالات والإنترنت، وتقديم خدمة مجانية لكل الذين يحاولون خلق الأزمات في البلاد.

وعرضت الشركة مجموعة من الصور التي تظهر استهداف الكابل الضوئي، وأعمال الصيانة الجارية من قبل فرقها المتخصصة.

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