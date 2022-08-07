أعمال "إرهابية" تستهدف المشروع الوطني للإنترنت أقصى جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلن المشروع الوطني للإنترنت، يوم الأحد، استهداف كابلات المشروع الوطني للإنترنت في محافظة البصرة من قبل مجموعة "إرهابية".

وقال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "كابينة FBS64 في البصرة التي نصبت حديثاً، تعرضت إلى كسر وقطع الكابلات التي في داخلها قبل أيام من بدء وصول الخدمة إلى المشتركين".

واشار المشروع الوطني للإنترنت، الى أن "هذه الأعمال الإرهابية، تستهدف بالدرجة الأساس المواطنين وتقف عائقاً أمام وصول خدمة إنترنت متطورة لمنازلهم، تستخدم فيها أحدث تقنيات تمرير السعات، وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها كابينات المشروع الوطني للإنترنت لهجمات إرهابية، ففي الأسابيع الأخيرة حدث ذلك في محافظتي نينوى وذي قار وقبلها في بغداد، وهو ما يؤكد وجود أعمال ممنهجة للإضرار بالمواطنين".