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أعمال "تخريب" تستهدف الانترنت في الموصل

Category: أمـن

Date: 2022-04-11T22:05:25+0000
أعمال "تخريب" تستهدف الانترنت في الموصل

شفق نيوز/ أعلنت شركة "ايرث لنك" للاتصالات وخدمات الإنترنت، عن إقدام مجموعة وصفتها بالتخريبية إرهابية، على قطع كابلات المشروع الوطني للإنترنت الذي تنفذه الشركة من جميع المسارات المغذية لمدينة الموصل بشكل متزامن مساء اليوم الاثنين.

وذكرت الشركة في بيان، "في الوقت الذي تعتبر فيه (ايرث لنك) هذه الأعمال الإرهابية تخريبا متعمدا تقوم بها جماعات تحاول الإضرار بشبكة الإنترنت في عموم البلاد، تؤكد أن كوادرها بدأت العمل لإعادة الخدمة في أسرع وقت".

ودعت الشركة، "القوات الأمنية إلى ملاحقة الجماعات التخريبية التي تسعى دائماً لتهديد الاستثمار في مجال الاتصالات والإنترنت، وتقديم خدمة مجانية لكل الذين يحاولون خلق الأزمات في البلاد. ومن هنا تؤكد الشركة أنها ستبدأ بمساعدة الأجهزة الأمنية في ملاحقة أولئك الذين يستهدفون البنية التحتية لقطاع الاتصالات والإنترنت".

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