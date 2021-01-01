"أعمال تخريبية" تُسقط 5 أبراج للكهرباء بالقائم.. واتهام شيخ قبيلة

شفق نيوز/ أفاد قائممقام قضاء القائم غربي محافظة الانبار غربي العراق احمد جديان الدليمي، يوم الجمعة، بسقوط 5 أبراج للطاقة الكهرباء إثر "أعمال تخريبية".

وقال الدليمي لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة أيام كانت تفصل بين الإعلان عن انتهاء أعمال إعادة تأهيل أبراج الطاقة الكهربائية التي تعرضت لأعمال تخريب قبل قرابة الشهر، و"لكن فوجئنا بسقوط خمسة ابراج أخرى، ليصل عدد الأبراج المدمرة إلى 19 برجا".

وأشار إلى أن هذه الأعمال هي بمثابة استهداف لأهالي القائم ليبقوا دون كهرباء.

وأوضح الدليمي أن "هذه الأعمال ليست إرهابيا وإنما تخريبية"، محملا المسؤولية لوزارة الكهرباء وتحديدا شرطة الكهرباء لعدم توفيرهم الحماية اللازمة لابراج الطاقة الكهربائية.

كما حمل الدليمي، المسؤولية للقطعات الأمنية وقوات الجيش العراقي المتواجدة بالقرب من هذه الأبراج والتي هي ضمن قاطع عملياتها.

من جانبه، رجح مصدر أمني، بأن "الاعمال التخريبية هذه يقف خلفها أبناء عشيرة الجغايفة، وتحديدا عند الشيخ ممدود، وذلك لأنهم قدموا طلبا لوزارة الكهرباء، لتوليهم مسؤولية حماية هذه الأبراج، ولكن الوزارة رفضت طلبهم، مما دفعهم لافتعال هذه العمليات للضغط على الوزارة في سبيل موافقتهم على الطلب".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، شريطة عدم ذكر اسمه، "لدي أدلة وبراهين على هذا الأمر، وقمت بتوثيقها وايصالها إلى عمليات الجزيرة وقائد عمليات الانبار ومحافظ الانبار ونائبيه، ولا اعلم ما السبب من عدم تحركهم تجاه هذا الأمر".

وأشار المصدر إلى أن "هذه الأعمال هي أيضا تهدف إلى تغيير قائممقام القائم".