عمال بنغال يسرقون 500 الف دولار من أحد المواطنين في بغداد

شفق نيوز/ القت مفارز طوارئ شرطة بغداد ترافقها دوريات النجدة، اليوم الجمعة، القبض على ثلاثة متهمين بالسرقة.

وقال المقدم عزيز ناصر مدير علاقات واعلام قيادة شرطة بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "احد المواطنين توجه الى مفارز الطوارئ وبين انه تعرض الى حادث سرقة خمسمائة الف دولار امريكي".

وأضاف ناصر؛ أنه "بعد جمع المعلومات تبين ان المشاركين في السرقة هم من الجنسية البنغالية ويتواجدون في قاطع مسؤولية فوج طوارئ بغداد السادس، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل بالتعاون مع دوريات نجدة الرصافة".

وتابع أنه "بعد البحث وبدلالة المشتكي تم القبض عليهم تم تسليم الاطراف كافة الى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".