"أعمال اللحيم" تنهي حياة شخص وتصيب اثنين آخرين بانفجار صهريج في صناعة كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر طبي، يوم الخميس، بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين إثر انفجار صهريج داخل الحي الصناعي في كركوك، جراء حادث عرضي أثناء أعمال الصيانة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز ، إن "الانفجار وقع أثناء تنفيذ أعمال لحيم داخل الصهريج، ما أدى إلى حدوث تفاعل مفاجئ تسبب بانفجار قوي"، مبيناً أن "الضحية فارق الحياة في موقع الحادث متأثراً بإصابته، فيما نقلت سيارة إسعاف المصابين على وجه السرعة إلى أحد مستشفيات كركوك لتلقي العلاج اللازم".

وبحسب شهود عيان، فإن دوي الانفجار كان مسموعاً في مناطق قريبة، أعقبه تصاعد كثيف للدخان، ما دفع العاملين في الورش المجاورة إلى إخلاء مواقعهم خشية وقوع انفجارات إضافية، خاصة مع وجود مواد قابلة للاشتعال في محيط الحادث.

من جهتها، هرعت فرق الدفاع المدني والقوات الأمنية إلى موقع الانفجار، حيث باشرت بإخماد النيران وتأمين المكان، ومنع اقتراب المواطنين، تحسباً لأي طارئ.

كما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث، والتأكد من مدى الالتزام بإجراءات السلامة المهنية داخل مواقع العمل.

ويعيد هذا الحادث تسليط الضوء على أهمية الالتزام بشروط السلامة أثناء تنفيذ أعمال اللحيم داخل الصهاريج والخزانات، لما تشكله من خطورة عالية في حال وجود بقايا مواد قابلة للاشتعال، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير وقائية صارمة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.