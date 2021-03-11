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عليها آثار إطلاق نار.. العثور على جثة مجهولة في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-03-11T18:53:12+0000
عليها آثار إطلاق نار.. العثور على جثة مجهولة في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى بالعثور على جثة مجهولة الهوية يوم الخميس في اطراف قضاء بلدروز الواقع على بعد 30 كم شرق بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوات الأمن عثرت على جثة عليها آثار اطلاق نار في اطراف قضاء بلدروز وسط ترجيحات بان الحادثة جنائية.

وأضاف ان "التحقيقات الامنية جارية للتعرف على هوية الضحية وكشف ملابسات الحادث".

وكانت ديالى قد ودعت حوادث الجثث المجهولة منذ سنوات وخاصة عقب انتهاء اعوام العنف الطائفي بعد عام 2007 وفرض السيطرة الامنية على غالبية المناطق الساخنة التي كانت خاضعة لنفوذ تنظيم القاعدة آنذاك.

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