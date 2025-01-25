عليها آثار رصاص.. العثور على جثتي أب وابنه جنوبي البصرة

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة البصرة يوم السبت، بالعثور على جثتين جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن قوة امنية عثرت على جثة أب وابنه مقتولين بطلق ناري ومرمية جثثهم ضمن منطقة جريشان في بادية سفوان بالبصرة.

وأضاف المصدر؛ أنه تم رفع الجثتين ونقلها الى الطب العدلي وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وفي البصرة ايضا؛ تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي، من ضبط حاوية حجم (40) قدماً، معدة للتهريب في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي، تحتوي على (ملابس جديدة) حسب ما مصرح به وعند تدقيق الحاوية ومحتوياتها تبين أنها تحتوي على (كاميرات مراقبة بعدد 1600 قطعة + جهاز تسجيل فديوي للكاميرات بعدد 400 قطعة + ضماد نوع باندج بعدد 8064 قطعة)، مخبأة خلف المواد المصرح بها.

ووفقا لبيان للمديرية؛ أنه تم إحالة المواد المضبوطة إلى مركز شرطة كمرك ام قصر الشمالي لغرض عرضها على قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.