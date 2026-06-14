ذي قار وبغداد.. العثور على جثة وامرأة ترمي نفسها مع طفلها من بناية

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بالعثور على جثة رجل داخل مركبته على الطريق السريع جنوبي مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية عثرت على جثة رجل داخل سيارة متوقفة على الطريق السريع جنوبي الناصرية، وقد بدت عليها آثار إطلاق نار".

وأضاف أن "الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة أسبابه وظروفه".

وفي بغداد، كشف مصدر أمني، عن إقدام امرأة على رمي نفسها مع طفلها من الطابق الرابع في عمارة سكنية بمنطقة الغزالية غربي بغداد.

وأشار المصدر لوكالة شفق نيوز، إلى إن "امرأة من مواليد 1997 أقدمت على رمي نفسها برفقة طفلها المولود عام 2020 من الطابق الرابع لإحدى العمارات السكنية في منطقة الهياكل بشارع 60 ضمن منطقة الغزالية".

وأوضح أن "الحادث أسفر عن وفاة الطفل في الحال، فيما أُصيبت الأم بعدة رضوض وإصابات خطيرة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج".