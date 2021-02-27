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على وقع رصاص كثيف.. ارتفاع عدد جرحى صدامات الناصرية إلى 41

Category: أمـن

Date: 2021-02-27T15:40:59+0000
على وقع رصاص كثيف.. ارتفاع عدد جرحى صدامات الناصرية إلى 41

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار، يوم السبت، عن ارتفاع أعداد الجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة الصدامات الدائرة لليوم السادس على التوالي.

وقال الناطق باسم الدائرة عمار الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "عدد المصابين ارتفع إلى 41 شخصا، 25 منهم من متظاهرين و16 من قوات أمنية ولا توجد إصابات بطلق ناري بينهم".

بدوره، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن القوات الأمنية اطلقت رصاصا كثيفا قرب مبنى محافظة ذي قار لتفريق المحتجين الرافضين لتنصيب عبد الغني الاسدي محافظاً.

وتشهد ساحة الحبوبي منذ عدة أسابيع احتجاجات أسفرت أغلبها عن اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية نتج عنها سقوط العشرات من القتلى والجرحى أغلبهم من المتظاهرين وعزل رئيس الحكومة المحلية للمحافظة ناظم الوائلي من منصبه.

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