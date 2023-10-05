على وقع دوي ناري في شوارع الكوفة.. قوة أمنية تطيح بتاجري مخدرات "خطرين"

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف اليوم الخميس، بان قوة امنية أطاحت بتاجري مخدرات "خطرين" في قضاء الكوفة وسط المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "القوة تابعة لجهاز المخدرات في قضاء الكوفة بمدينة النجف، دخلت باشتباك مسلح مع التاجرين ثم تحولت لمطاردة كبيرة في شوارع الكوفة".

وبين المصدر، ان "المطاردة الامنية انتهت باعتقال تاجري المخدرات، ومصادرة الكميات التي بحوزتهم، اضافة لإصابة احد افراد الفريق الامني بجروح نتيجة تبادل إطلاق مع المطلوبين".