على غرار قمة بغداد.. الداخلية العراقية تعلن خطة "زيارة الكاظمية"

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، عن تفاصيل خطة الزيارة الخاصة بذكرى وفاة الإمام محمد الجواد (وهو تاسع أئمة الشيعة الاثنى عشرية)، مؤكدة انها لا تتضمن أي مظاهر مسلحة او قطعاً للطرق.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العقيد عباس البهادلي، لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة وضعت خطة أمنية شاملة انطلقت منذ صباح يوم السبت 24 ايار مايو الجاري، وستنتهي بإنتهاء مراسم الزيارة (غداً)"، مبينا ان "الخطة مرنة ولا تتضمن أي قطوعات في الشوارع ولا تضم اي مظاهر مسلحة".

واضاف البهادلي، أن "الخطة تعتمد على الجهد الاستخباري، لا سيما وأن الوزارة اعتمدت هذا الاسلوب بالتعامل مع التجمعات الكبيرة مثل تأمين مؤتمر القمة العربية"، موضحا أن "جميع القطعات اشتركت بهذه الخطة، إضافة الى طلاب المعهد العالي والمتدربين الجدد".

وكانت محافظة بغداد، قد أعلنت أمس الاحد، تعطيل الدوام الرسمي غداً الثلاثاء تزامنًا مع ذكرى وفاة الإمام محمد الجواد (ع)، نظرا لكون الزيارة مليونية وبناء على تصويت مجلس المحافظة.