على شجرة كالبتوز.. شاب يشنق نفسه بسبب خلافات مع زوجته في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن شاباً قام بالانتحار عن طريق شنق نفسه، بسبب خلافات مع زوجته جنوب غربي بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً من مواليد 2001 يعمل كاسباً ويسكن منطقة جديدة الشط جنوب غرب بعقوبة وتحديدا عرب برغش، قام بشنق نفسه بواسطة حبل مربوط على شجرة كالبتوز داخل أرض زراعية تبعد عن داره حوالي كيلومتر واحد تقريباً".

وأضاف المصدر، أنه "تم تدوين اقوال ذويه وجاء في أقوالهم أنه يعاني من ضغوط نفسية بسبب خلافات مع زوجته"، مشيراً إلى أن "جثة الشاب تم نقلها الى الطبابة العدلية في بعقوبة واتخاذ الإجراءات القانونية كافة".