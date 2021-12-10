أعلى سلطة بالجيش العراقي تعلن مغادرة آخر قوة قتالية للتحالف خلال الايام المقبلة

شفق نيوز/ افادت قيادة العمليات المشتركة أعلى سلطة عسكرية في الجيش العراقي يوم الجمعة أن آخر قوة قتالية للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ستُغادر البلاد خلال الأيام المقبلة، نافية بقاء أي منها على الأراضي العراقية.

وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي، قد قال في تصريحات صحفية، إن واشنطن ستبقي القوات الحالية البالغ عددها 2500 جندي في العراق، محذرا من زيادة الهجمات الإرهابية.

وذكر بيان صادر عن العمليات المشتركة يبدو أنه رداً على تصريحات "ماكنزي"، أنه "نؤكد بأن القوات القتالية للتحالف الدولي ستغادر العراق بالكامل قبل نهاية هذا الشهر، وننفي ما صدر من بعض وسائل الاعلام بخصوص بقاء هذه القوات".

وأضاف البيان "لقد تم الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة وفق متبنيات الحوار الاستراتيجي ومخرجات اجتماعات الفرق الفنية مؤخرا على نقل افراد التحالف ذوي الدور القتالي خارج العراق والاعلان رسميا عن انهاء المهام القتالية، وافراد التحالف سيكونون موجودين في العراق لتقديم الدعم والمشورة والتمكين للقوات الامنية العراق".

ومضت العمليات المشتركة في بيانها "لقد تمت مغادرة معظم هذه القوات بالفعل، وسيتم إخلاء الباقين خلال الأيام القادمة، وستكون هناك مجموعة من المستشارين تحل محل القوات السابقة، لأجل دعم قواتنا الأمنية".

وتابع البيان "نؤكد ثانية ما صدر من بيان يوم أمس عن مخرجات الجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي بأن وجود وعمل المستشارين سيكون حصـرا وفق السيادة العراقية والقوانين والاعراف الدولية".

وأعلن مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، يوم الخميس، وبشكل "رسمي" انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في العراق.

وقال الاعرجي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة تويتر، "أنهينا اليوم جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي والتي بدأناها في العام الماضي، لنعلن رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق"، مبيناً أن "العلاقة ستستمر مع التحالف الدولي في مجال التدريب والاستشارة والتمكين".

من جانبه قال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، إن التحالف الدولي سينهي بالكامل مهامه القتالية قبل نهاية العام الحالي، موضحاً أن التعاون سيستمر في مجال التدريب سيستمر مع التحالف الدولي

وأضاف معن أن أفراد التحالف سيكنون في البلاد بدعوة من الحكومة العراقية، مشيراً إلى أن وجود التحالف الدولي سيكون وفق ما يحفظ السيادة العراقية.

ويوم الاربعاء، صرّح الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن تكون هناك قوات أمريكية تقوم بمهام قتالية في العراق بعد 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وفي وقت سابق، أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، عدم وجود نية لتأجيل موعد انسحاب القوات القتالية الأمريكية من اراضي البلاد.

واتفق العراق والولايات المتحدة الأمريكية في شهر تموز الماضي على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الحالي.

وتهدد فصائل شيعية مسلحة بشن "معارك حاسمة" ليلة الحادي والثلاثين من الشهر المقبل في حال عدم انسحاب القوات الامريكية من البلاد التي دخلتها في العام 2003.