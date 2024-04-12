على دراجة  نارية.. وفاة جندي وإصابة آخر بحادث سير في كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني،يوم الجمعة، بأن جنديا لقي مصرعه وأصيب اخر بحادث سير وقع جنوب شرقي محافظة كركوك.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "جنديين كانا يستقلان دراجة نارية على طريق كركوك ليلان (25 كم جنوب شرقي كركوك)، اصطدمت بسيارة نوع (كيا حمل)"، مبيناً أن "السرعة المفرطة لحظة الحادث تسببت بوفاة جندي وإصابة الآخر بجروح متوسطة".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة حضرت لموقع الحادثة ونقلت جثة الجندي للطب العدلي والمصاب الى المستشفى للعلاج واعتقلت صاحب السيارة لغرض التحقيق".