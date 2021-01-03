على خلفية هجوم خانقين.. إعفاء قائد عسكري من منصبه

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في الجيش العراقي، يوم الاحد، بصدور أوامر بإعفاء قادة عسكريين، على خلفية هجوم داعش أمس في اطراف خانقين والذي خلف 7 ضحايا من الجيش بين قتيل وجريح.

فيما شنت قوة عسكرية عمليات امنية واسعة لتعقب وملاحقة عناصر داعش في المناطق الممتدة بين قضاء خانقين وناحية جلولاء شمال شرقي ديالى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن أوامر صدرت من وزارة الدفاع بإعفاء آمر لواء المغاوير في عمليات ديالى واحالة عدد من الضباط ضمن قواطع المسؤولية في خانقين الى التحقيق على خلفية هجوم "حلوان" والخروقات التي شهدتها مناطق اطراف خانقين.

وأضاف المصدر؛ ان قوات من عمليات ديالى - الفرقة الخامسة شنت حملة تفتيش وتمشيط واسعة للمناطق الواقعة بين خانقين وجلولاء قرب جسر "حلوان" 25 كم شمال شرق خانقين على خلفية الهجوم الذي استهدف نقاطا امنية للجيش.

واكد المصدر وتشهد خانقين ارتفاعا واضحا في معدلات الخروقات الامنية والتي أصبحت بشكل شبه يومي بعد أحداث تشرين الأول 2017، وانسحاب قوات البيشمركة التي كانت منتشرة في المنطقة و تسيطر عليها امنياً حتى قبل انسحابها أمام تقدم القوات العراقية.