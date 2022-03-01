على خلفية هجوم استهدف مكتب صيرفة لمسؤول.. القوات الأمنية تعزز انتشارها في أسواق بعقوبة

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، عن تعزيز نقاط المرابطة والتفتيش في أسواق "الصيرفة" ومنافذ بيع العملة على خلفية حادثة الهجوم على احد منافذ الصيرفة غربي بعقوبة ، فيما اكد وجود استنفار امني واستخباري لمطاردة العصابة المتورطة بالحادثة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوات من الشرطة عززت انتشارها وتواجدها قرب أسواق الصيرفة ومنافذ بيع العملة كاجراءات احترازية لمنع تكرار حادثة السطو على احد مكاتب الصيرفة، غربي بعقوبة".

وأضاف المصدر أن "الإجراءات المتبعة ستطمئن مكاتب الصيرفة وستحد من قدرة عصابات السطو على اختراق وتجاوز نقاط التحصين الأمني".

وتعرض مكتب للصيرفة يعود الى رئيس لجنة الامن في مجلس بعقوبة قحطان البياتي في منطقة (كاطون الرازي)، وسط بعقوبة، يوم الجمعة الماضي، إلى عملية سطو من قبل مجهولين سرقوا خلاله عشرات الملايين من العملة العراقية واصابوا نجله بطلق ناري.