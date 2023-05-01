على خلفية نزاع عائلي "دامٍ".. فرض حظر تجوال في بلدة جنوبي صلاح الدين

شفق نيوز/ اعلنت قيادة شرطة صلاح الدين، اليوم الاثنين، فرض حظر للتجوال في ناحية جنوبي المحافظة على خلفية نزاع عائلي دامٍ خلّف 5 ضحايا ومصابين بينهم قائد شرطة ومنتسب بالحشد.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بعد وقوع الحادث الدامي في قرية البو نصيف التابعة لناحية السجلة بقضاء الدجيل والذي اودى بحياة مدير شرطة ناحية السجلة العقيد محمد علي ابراهيم الخزرجي ومنتسب بالحشد ومدني اخر واصابة اثنين من مرافقي العقيد، توجه قائد شرطة محافظة صلاح الدين اللواء الحقوقي قنديل خليل محمد الى مكان الحادث حيث امر بتوقيف طرفي النزاع واحالتهم الى المحاكم المختصة".

وتابع البيان ان "قائد الشرطة أمر بنشر افواج الطوارئ في المنطقة وفرض حظر للتجوال محليا ونشر الفوج التكتيكي التابع لشرطة صلاح الدين لغرض تعزيز القطعات المتواجدة في المنطقة وان الوضع الأمني تحت السيطرة".

وافاد مصدر امني في شرطة صلاح الدين في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، بأن "نزاعاً مسحاً اندلع بين اولاد عم في قرية البونصيف التابعة لقضاء الدجيل جنوبي صلاح الدين بسبب مشكلة عائلية".

واكد المصدر ان "النزاع أسفر عن سقوط 3 ضحايا ابرزهم ضابط شرطة برتبة عقيد منسوب الى مركز شرطة الدجيل (العقيد محمد علي ابراهيم الخزرجي) ومنتسب بالحشد يدعى يونس دحام ومدني اخر وجرح اثنين من المدنيين".

واضاف ان "قوة هرعت قوة امنية الى مكان الحادث وتمكنت من فض النزاع والسيطرة على الموقف".