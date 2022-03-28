على خلفية مهاجمة مقر الديمقراطي الكوردستاني.. تكليف قائد عسكري لعمليات الرصافة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بتكليف العميد الركن حازم سلمان بمهام قائد المقر المتقدم لعمليات الرصافة، على خلفية الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تكليف العميد الركن حازم سلمان لهذا المنصب بعد عزل قائد الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية اللواء ظافر المحمداوي وإحالته للتحقيق، على خلفية الهجوم الذي تعرض له مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد مساء أمس الأحد".

وأشار إلى أن "سلمان من قادة الفرقة الخاصة، وهو من ضباط الجيش العراقي البارزين ولعب دوراً في عمليات التحرير بمناطق بيجي ومكحول وتكريت والفلوجة".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، بعزل قائد الفرقة الاولى من الشرطة الاتحادية اللواء ظافر المحمداوي من منصبه وإحالته للتحقيق مع مجموعة من الضباط بسبب تقصيرهم في واجباتهم، وذلك نتيجة حرق مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني ببغداد.

وقال المصدر ان "الأوامر تضمنت أيضاً إحالة مقدم اللواء ١٥ الذي يعمل بأمرة الفرقة الأولى للشرطة الاتحادية إلى تحقيق، لكون آمر اللواء كان يتمتع بإجازة أثناء الحادث".

وأضاف "كما تمت إحالة معاون امر الفوج الاول في اللواء 15 إلى التحقيق وعزله، وتبليغ آمر الفوج نفسه بالالتحاق لكون مجاز، للتحقيق معه بالحادث".

وكان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بحجز الضبّاط المقصّرين في واجبهم وعزلهم عن مهامهم، من أجل تعزيز روح الالتزام بالواجب، وذلك في تعليقه على الحادث.

واقتحم محتجون على تصريحات طالت المرجعية من قبل كاتب كوردي، ليلة أمس، مقر الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد.

وأدان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني اليوم الاثنين، بشدة ما اعتبرها اساءة للمرجعية الدينية، حيث أكد أن التجاوز عليها ليس من أخلاق أو سلوكيات شعب كوردستان.

أشار بارزاني إلى اعتقال الشخص الذي ارتكب الإساءة للرموز الدينية وتم تقديمه للقضاء وسينال جزاءه العادل، وندد في ذات الوقت بشدة عملية إحراق مكتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، التي تكررت للمرة الثانية.