على خلفية مقتل شخص ببغداد.. اندلاع اشتباكات مسلحة بين أبناء قبيلة واحدة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، باندلاع اشتباكات مسلحة بين أبناء قبيلة واحدة في محافظة ميسان جنوبي العراق، على خلفية مقتل شخص ببغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اشتباكات مسلحة استخدمت فيها الهاونات اندلعت في منطقة الخمس بناحية السلام في محافظة ميسان، بين عشيرة البوغانم والبو كريم وهما من قبيلة آل ازيرج".

واوضح ان "الاشتباكات اندلعت بعد مقتل شخص يدعي فاخر الكريماوي في منطقة النهروان ببغداد"، مشيراً الى ان "عشيرة المقتول اتهموا العشيرة الثانية بقتل ابنهم".