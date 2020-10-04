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على خلفية قصف اربيل.. العمليات المشتركة تصدر توجيهاً خاصاً للحشد الشعبي

Category: أمـن

Date: 2020-10-04T20:29:51+0000
على خلفية قصف اربيل.. العمليات المشتركة تصدر توجيهاً خاصاً للحشد الشعبي

شفق نيوز/ وجهت قيادة العمليات المشتركة، بانسحاب لقوات الحشد الشعبي في نقطة تماس مع قوات البيشمركة، وذلك بعد أيام من قصف لمحيط مطار اربيل من موقع تحت سيطرة اللواء 30 في الحشد.

وابلغ مصدر امني في نينوى وكالة شفق نيوز، أن الأمر الصادر من قيادة العمليات المشتركة تركز على انسحاب الحشد الشعبي من مناطق سهل نينوى بمسافة 5 كلم عن البيشمركة ويتولى المهام بهذه المسافة الجيش العراقي.

واضاف أن بعض قيادات في الحشد الشعبي اعترضت على هذا القرار.

ووفق وزارة داخلية إقليم كوردستان فإن ستة صواريخ انطلقت مساء الأربعاء 30/9 من حدود برطلة (سهل نينوى) بين قرى شيخ أمير وترجلة، وهي مناطق تقع ضمن حدود اللواء 30 للحشد الشعبي، صوب مطار أربيل الدولي، إلا أنها وقعت في محيطه دون خسائر تذكر.

وعقب ذلك اصدرت قيادة العمليات المشتركة توجيهات بتوقيف آمر القوة المسؤولة عّن المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ فتح تحقيق في الحادث




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