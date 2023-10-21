على خلفية "فاجعة الحمدانية".. القوات الامنية تفرض حظرا للتجوال بعد أعمال احتجاجية

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني بمحافظة نينوى، اليوم الجمعة، بفرض حظر تجوال في مركز قضاء الحمدانية بعد احتجاجات من أهالي المفجوعين بحادثة الحريق.

وقال المصدر إن "أهالي وذوي ضحايا حادثة حريق الحمدانية تظاهروا ضد صاحب قاعة الأعراس التي حصلت فيها الفاجعة الأخيرة في القضاء و اقدموا على احراق ممتلكات تابعة له".

وأضاف المصدر ان "القوات الأمنية أقدمت على فرض حظر التجوال في قره قوش مركز القضاء ابتداء من الساعة السابعة مساء لغاية الساعة السادسة صباحاً منعا لتفاقم الأمور وللسيطرة على الأوضاع".

وكان مصدر أمني مسؤول أفاد، اليوم السبت، بأن أشخاصاً مجهولين أضرموا النيران في مكتب عضو مجلس النواب العراقي عن الاتحاد الوطني الكوردستاني أحلام كاكائي في محافظة نينوى حرق معرض "الهيثم" ضمن الحملة التي شُنت لحرق ممتلكات صاحب قاعة الاعراس في الحمدانية.