على خلفية خرق خان بني سعد.. وزير الداخلية يصل محافظة ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مطلع ليل السبت، بأن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وصل إلى محافظة ديالى للاطلاع على تطورات الوضع الأمني.

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن الشمري التقى قائد شرطة المحافظة وعددا من القادة والضباط.

وفي وقت سابق؛ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاشتباك مع عناصر داعش ضمن بساتين العيط في محافظة ديالى.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القطعات الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، وبعد أن شرعت بعملية أمنية اليوم السبت، في بساتين العيط ذات التعقيد الجغرافي الكبير التي تحتوي على بزول وأحراش وأشجار تحد من الرؤية او تمنعها نهائياً، حاصرت مجموعة من العناصر الإرهابية ضمن هذه المنطقة".

وأضافت أن "القوات تمكنت من قتل عدد منهم وإصابة آخرين بعد الاشتباك معهم، كما أسفر الواجب عن استشهاد عدد من المقاتلين وإصابة آخرين، فيما ما تزال العملية مستمرة بناءً على معلومات استخبارية دقيقة".

يذكر أن العملية الأمنية التي نفذت أمس الجمعة في بساتين العيط أسفرت عن قتل إرهابيين اثنين أحدهما المكنى (أبو الحارث) ما يسمى مسؤول خان بني سعد ضمن قاطع ديالى، وفقاً لبيان العمليات المشتركة.