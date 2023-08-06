على خلفية حادثة الراشدية.. إنزال عقوبة بحق قائد أمني كبير

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الاحد، بمعاقبة أمر قاطع نجدة الراشدية في العاصمة بغداد بنقله الى مدينة السماوة في محافظة المثنى على خلفية مقتل منتسب أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القرار صدر بناءً على توجيهات من المراجع الأمنية العليا نتيجة التقصير والاهمال.

وكشف مصدر أمني، مساء الأحد، عن التقرير النهائي لهجوم استهدف دورية للنجدة في الراشدية شمالي العاصمة بغداد، مؤكداً مقتل المهاجم بعد إصابته بجروح خطيرة قبل إلقاء القبض عليه.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "مشاجرة حصلت عصر اليوم بين شخص يستقل دراجة نارية مع عناصر من دورية نجدة بغداد، قبل أن يتمكن من أخذ السلاح من عناصر الدورية، وإطلاق النار عليهم، والفرار إلى جهة مجهولة وبحوزته السلاح".

وأضاف أن "قبل قليل، وبحسب توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وتشكيل فريق عمل بإشرافه تمكن الفريق من تحديد مكان المتهم وتطويق المكان ضمن مقتربات الراشدية".

وأشار المصدر، إلى أن "منفذ الهجوم واجه قوات الأمن بالسلاح، ما اضطر القوة إلى الرد عليه وإصابته بجروح خطيرة ثم القبض عليه ليفارق الحياة متأثراً بجراحه".

وكان وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، قد وجه بوقت سابق من اليوم، بإجراء تحقيق فوري في ملابسات الهجوم المسلح الذي استهدف دورية نجدة وتسبب بقتل أحد المنتسبين في الراشدية شمالي العاصمة بغداد.