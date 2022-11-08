على خلفية حادثة اغتيال.. تغيير قائد أمني في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الثلاثاء، بتغيير مدير شرطة ناحية الوجيهية شمال شرق بعقوبة، على خلفية حادثة اغتيال شاب يعمل في مشروعا للاكساء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أوامر عليا من بغداد والسلطات الأمنية صدرت بتغيير قيادات أمنية من بينها مدير شرطة الوجيهية، ( 25 كم شمال شرق بعقوبة)، على خلفية حادثة اغتيال سائق آلية في مشروع للاكساء في قرية الحساوية واستجابة لمطالب المتظاهرين وذوي الضحية بتغيير القيادات الأمنية

وأضاف، المصدر، أن تغييرات أخرى ستطال مناصب أمنية بديالى لمواجهة عصابات الجريمة والاغتيالات المنظمة."