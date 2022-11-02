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بالأسماء والتفاصيل.. السوداني يعلن تفكيك "أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة"

Category: أمـن

Date: 2022-11-02T16:41:06+0000
بالأسماء والتفاصيل.. السوداني يعلن تفكيك "أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة"

شفق نيوز/ كشفت وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، يوم الأربعاء، عن توقيف تسعة ضباط كبار بينهم مدير عام شرطة الطاقة اللواء غانم محمد جعفر حسن على خلفية قضية تهريب المشتقات النفطية.

وضمت القائمة ايضاً الى جانب اللواء غانم، 4 ضباط برتبة عميد هم مدير شرطة نفط الشمال وشرطة نفط الوسط ومدير الإدارة بمديرية شرطة الطاقة ومدير سيطرات الشمال.

كما ضمت ضابطين برتبة عقيد هما مدير قسم العلاقات والاعلام ومكتب المدير العام لشرطة الطاقة وآمر فوج مصفى الدورة، اضافة الى ضابط برتبة مقدم (مدير قسم سيطرات شرطة نفط الوسط) وضابط برتبة رائد من (قسم العلاقات والاعلام مرافق المدير العام لشرطة الطاقة).

في السياق، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة.

وقال السوداني في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "وجهنا بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين، وبعون الله تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة".

وأضاف، "لن ندخر جهدا وسنعمل ليل نهار من أجل محاربة الفساد بأشكاله المختلفة".

وأفاد مصدر أمني، امس الثلاثاء، باعتقال آمر سرية المقر الفوج السادس شرطة نفط الجنوب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الاعتقال تم بناءً على أوامر من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، والذي قرر ايضاً توقيف مدير شرطة نفط الجنوب.

ولفت إلى أن القرارات هذه مرتبطة بملف توقيف مدير شرطة الطاقة اللواء غانم الحسيني، والتي يتم التحقيق فيها، وسيتم إعلان تفاصيلها لاحقاً.

واول امس الاثنين، افاد مصدر أمني، بتوقيف مدير شرطة الطاقة اللواء غانم الحسيني، لأسباب غير معروفة.

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