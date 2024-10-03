على خلفية تفجير "زغيتون".. قرار بعزل آمر لواء وحجز ضابط استخبارات

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الخميس، عن صدور نتائج التحقيق بتفجير "وادي زغيتون" في كركوك والذي خلّف أربعة ضحايا وإصابة أربعة آخرين أحدهم ضابط رفيع الرتبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة التحقيقية التي تشكلت بحادثة وادي زغيتون في ناحية الرشاد جنوب غربي كركوك، اصدرت قراراً بحجز ضابط استخبارات اللواء 42 وعزل آمر اللواء على خلفية الحادثة".

وأمس الأربعاء، أفادت خلية الإعلام الأمني بسقوط أربع ضحايا من القوات الأمنية بكمين لتنظيم داعش في كركوك.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان، "بالساعة 1000 من اليوم الأربعاء وأثناء خروج قوة من استخبارات اللواء 42 الفرقة 11 في الجيش لتنفيذ واجب استطلاع وتفتيش في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، تعرضت القوة إلى كمين من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية، مما أدى إلى استشهاد 4 مقاتلين وإصابة 3 آخرين بجروح متوسطة وخفيفة".

إلا أن مصدرا أمنيا رفيع أكد لوكالة شفق نيوز، إن "حادث اليوم تعتبر خرقاً أمنياً فقد تم استهداف القوة الأولى بعبوة ناسفة واستشهد فيها أربعة نواب ضباط وعند وصول قوة ساندة من استخبارات اللواء 42 الفرقة 11 تم استهدافهم بعبوة ناسفة أيضاً وأصيب أربعة بينهم ضابط برتبة مقدم".